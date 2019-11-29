Наказанного из-за дела Голунова главу пресс-службы УМВД перевели на другую работу

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов покинул свой пост, сообщает ТАСС.

Уточняется, что увольнение Титова связано с переходом на другую работу.

«Действительно, я ухожу из ГУ МВД по Москве и это связано с переходом на другую работу», — подтвердил он.

По данным источника, Титова сменит Владимир Васенин, возглавлявший отделение пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Ранее СМИ сообщали, что Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста Ивана Голунова после того, как МВД опубликовало фото якобы квартиры журналиста, которые оказались ложными.

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