СМИ: в закон о семейно-бытовом насилии вписали примирение
В законопроекте о семейно-бытовом насилии появилась пункты, согласно которым общественные и некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны помогать жертве насилия и виновнику достичь примирения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как отмечается, законопроект о семейно-бытовом насилии должен быть опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября.
В профилактике и помощи жертвам насилия должны участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие структуры.
Согласно документу, участники процесса обязаны не только помочь с последствиями насилия, но и предупреждать его.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Методичку для жертв домашнего насилия хотят создать в России
— Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
— Совфед разработает законопроект о профилактике домашнего насилия