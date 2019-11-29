СМИ: в закон о семейно-бытовом насилии вписали примирение

В законопроекте о семейно-бытовом насилии появилась пункты, согласно которым общественные и некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны помогать жертве насилия и виновнику достичь примирения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, законопроект о семейно-бытовом насилии должен быть опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября.

В профилактике и помощи жертвам насилия должны участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие структуры.

Согласно документу, участники процесса обязаны не только помочь с последствиями насилия, но и предупреждать его.

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