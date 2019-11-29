Граждане Узбекистана погибли при падении самолета в Канаде

В результате крушения одномоторного самолета в районе канадского города Кингстон погибли граждане Узбекистана, передает РИА «Новости».

Уточняется, что погибшими оказались двое уроженцев Узбекистана, а также пятеро членов их семей.

Как стало известно, крушение потерпел одномоторный самолет Piper PA-32R, который направлялся из аэропорта Баттонвиль в Торонто.

«Посольство нашей страны в Вашингтоне подтвердило сообщения СМИ о гибели уроженцев Узбекистана Отабека Облокулова и Бобомурода Набиева, а также членов их семей (всего семь человек) в результате крушения легкомоторного частного самолета, произошедшего 27 ноября в провинции Онтарио (Канада)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать плохая погода.