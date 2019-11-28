Задержана мать найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка
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Правоохранительные органы задержали мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, которого нашли убитым в Екатеринбурге, передает E1.
Продолжаются поиски мужчины, который находился вместе с женщиной.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что ребенок умер от нехватки кислорода, так как его рот был закрыт кляпом.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело убитого изувеченного девятилетнего мальчика. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, ребенок мог стать жертвой секты.
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