Опрос показал отношение белорусов к сотрудничеству с Россией

Согласно опросу, около 90% граждан Белоруссии одобряют тесные отношения с Россией, передает «Коммерсантъ».

На вопрос о том, какие отношения должны быть у Белоруссии и России, 57,6% опрошенных ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные».

Только 0,2% белорусов выступили за«враждебные» отношения.

Согласно опросу 21,4% опрошенных граждан Белоруссии приезжают в Россию несколько раз в год, а 55,4% посещают Россию один раз в год и реже.