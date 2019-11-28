Опрос показал отношение белорусов к сотрудничеству с Россией
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Согласно опросу, около 90% граждан Белоруссии одобряют тесные отношения с Россией, передает «Коммерсантъ».
На вопрос о том, какие отношения должны быть у Белоруссии и России, 57,6% опрошенных ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные».
Только 0,2% белорусов выступили за«враждебные» отношения.
Согласно опросу 21,4% опрошенных граждан Белоруссии приезжают в Россию несколько раз в год, а 55,4% посещают Россию один раз в год и реже.