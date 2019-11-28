Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала предложенный законопроект о назначении 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Матвиенко, она поддержит депутатов Государственной думы, если они решат сделать 31 декабря выходным.

При этом председатель Совфеда отметила, что общее количество нерабочих дней в стране должно остаться неизменным. Она подчеркнула, что избыток выходных негативно сказывается на экономике государства.

Ранее стало известно, что законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня был внесен на рассмотрение в Госдуму.

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