Многолетние коррупционные схемы обнаружены в «Роскосмосе»

Руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос» Артем Мельников заявил, что на предприятиях обнаружены применяемые десятилетиями нелегальные схемы для вывода денег, мошенничества и прочих злоупотреблений, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что их использовали руководители некоторых предприятий «Роскосмоса».

Он сказал, что только в течение последнего года заведено свыше 15 уголовных дел по материалам службы внутреннего аудита.

В качестве примера он привел директора одного из предприятий. По словам Мельникова, руководитель подделывал документы о выполнении гособоронзаказа, а затем выписывал себе и близкому окружению большие суммы денег в качестве премий.

Он также подчеркнул, что обнаружить данные грубые нарушения удалось лишь при приходе нового руководства.

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