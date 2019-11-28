Изувеченное тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика, передает ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, ребенок мог стать жертвой секты.

По данным источника, мальчик был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города.

Факт убийства подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Как сообщал сайт kp.ru, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп.