Протестующие в Гонконге празднуют подписание Трампом закона о правах человека и демократии

Протестующие в Гонконге устроили мирную проамериканскую акцию в городе после подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О правах человека и демократии в Гонконге». Об этом сообщает телеканал CNN.

Активисты заявили, что принятый закон стал своевременным подарком на день благодарения.

«Спасибо всем тем, кто сидит в Конгрессе США, кто так усердно работал над продвижением #HKHRDA (Hong Kong Human Rights and Democracy Act — закон «О правах человека и демократии в Гонконге» — ред.) на протяжении последних пяти лет, — написал один из участников демонстраций в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что принятие закона не было бы возможным без решимости и жертв отважных гонконгцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай пригрозил США контрмерами в случае применения Вашингтоном закона о Гонконге

— МИД Китая отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом

— Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге