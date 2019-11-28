Задержан замглавы администрации Назрани по подозрению в превышении должностных полномочий
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Полиция задержала заместителя начальника администрации города Назрань по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Как отмечается, чиновник был задержан в ходе совместной операции сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с коллегами из Ингушетии.
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