Задержан замглавы администрации Назрани по подозрению в превышении должностных полномочий

Полиция задержала заместителя начальника администрации города Назрань по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, чиновник был задержан в ходе совместной операции сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с коллегами из Ингушетии.

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