Выходного 31 декабря в 2019 году не будет, заявили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этом году 31 декабря с большой вероятностью останется рабочим днем для россиян.

Нилов подчеркнул, что законопроект только внесли на рассмотрение в Государственную думу. Он должен пройти все законодательные процедуры перед тем, как будут внесены изменения.

«Поэтому рассчитывать на то, что все россияне смогут официально не работать 31 декабря уже в 2019 году, не приходится», — признал собеседник «Газеты.Ru»

Он также пояснил, что в случае одобрения законопроекта, уже в 2020 году россияне смогут официально не работать в канун Нового года. В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке уточняется, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным днем, если не является таковым по календарю.

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