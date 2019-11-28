Отец скончавшейся пациентки Каабака обвинил в бездействии Минздрав

Отец скончавшейся двухлетней пациентки трансплантолога Михаила Каабака рассказал «Газете.Ru» об отсутствии помощи со стороны властей.

«Мы обращались к Сергею Готье (главному трансплантологу – прим. «Газеты.Ru»), в Минздрав — нам никто не дал ответа до сих пор и, я уверен, не дадут. Нас просто проигнорировали. На прошлой неделе у Минздрава была открыта горячая линия, и мы позвонили туда, потому что не знали, что делать — в итоге там сказали, что перезвонят на следующей неделе, но звонок так и не поступил», — сообщил мужчина.

Он добавил, что семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

«Если бы не было затянуто время, операция бы могла помочь. А так как Михаила Михайловича уволили, то время было проведено бес толку — все, кто заварила эту кашу, об этом знают. Справедливость надо восстановить, потому что мы стали первыми, но не последними. Я всем родителям говорю, которые остались без Кабаака, что они должны бить до последнего и добиваться, чтобы их дети жили», — подчеркнул отец малолетней девочки.

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