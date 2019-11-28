В Таиланде утонул 28-летний россиянин
На таиландском острове Рача-Яй к югу от Пхукета погиб 28-летний гражданин России. Об этом сообщает Phuket News.
Как отмечается, россиянин отправился в однодневный тур «Raya Sunset» в составе 20 человек. Во время прибывания на острове Racha Yai он решил заняться снорклингом, мужчина плавал лицом вниз с маской и трубкой.
По данным издания, турист вдруг перестал подавать признаки жизни, это заметил гид.
Мужчину сразу вытащили на берег и провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.
Официальной версией гибели врачи назвали утопление. Других подробностей не приводится.
https://www.thephuketnews.com/russian-tourist-28-drowns-on-day-trip-to-racha-island-73783.php#sBCkrqEbJ3Il5k6W.97
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Двух россиян спасли с перевернувшейся в море лодки в Южной Корее
— Российский турист погиб в Гоа