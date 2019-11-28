Роскачество обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Роскачество в результате проверок 24 марок детского яблочного пюре обнаружили пестициды в десяти из них. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отмечается, были проверены 12 видов пюре российского производства, пять — белорусского, два — испанского, по одному — латвийского, польского, сербского, чешского и шотландского.

Их стоимость варьируется от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.

В результате исследования в 14 марках не нашли пестицидов. В других продуктах нашли следы таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол.

В ведомстве отметили, что в настоящее время содержание пестицидов в продуктах не контролируется законом России.

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