Полиция проводит проверку по факту избиения затравленной на чаепитии сибирячки

Полиция запустила проверку по факту избиения второклассницы новосибирской школы №183, которую выгнали с чаепития из-за несданных матерью денег. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший помощник главы Следственного комитета Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его словам, в настоящее время делом занимается полиция, а не следователи.

«На данную минуту Следком пока не начал проверку. Этим инцидентом сейчас занимается полиция. Пока так, но все прекрасно понимают, что это может измениться очень быстро», — заявил представитель ведомства.

В начале ноября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в новосибирской школе №183 во время классного чаепития второклассницу вывели из-за того, что она не сдала деньги на нужды класса. Позднее мать девочки пожаловалась на то, что ее дочь избили.

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