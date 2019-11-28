В Москве в четверг ожидается до 0°С

В Москве в четверг, 28 ноября, ожидается до 0°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что столица и область останется на «западной периферии антициклона». Из-за облаков, которые будут идти с юга России, не исключен небольшой снег.

Максимальная температура в Москве составит от -2°С до 0°С, а по области от -5°С до 0°С.

Атмосферное давление будет падать. В середине дня оно составит 746 мм рт ст.

Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.