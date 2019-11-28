Большинству россиян не хватает времени на сон

Только каждый третий россиянин спит положенные восемь часов в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование проекта Здоровье Mail.ru.

Согласно данным, 53% жителей России не хватает времени на сон. Среди причин опрошенные выделили (30%), хобби или дела, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).

Если опрошенным не удается уснуть, то 50% просто лежат в темноте, 36% берут в руки смартфон, 28% читают, смотрят сериалы или слушают музыку. Еще 5% заваривают чай, 4% пьют снотворное, 5% пьют успокоительные сборы или теплое молоко.

Исследование проводилось среди 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru.