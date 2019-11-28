В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Предполагается, что российское правительство осуществит перенос выходных дней таким образом, что 31 декабря станет нерабочим днем, если этот день не выходной, согласно календарю.

Отмечается, что общее количество нерабочих дней в году сохранится в том же объеме, который установлен Трудовым кодексом.

Авторы законопроекта считают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателем рациональнее использовать праздничные дни и соблюсти баланс интересов между сотрудниками и компаниями.

Ранее Ярослав Нилов поддержал инициативу губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем. При этом политик предложил также сократить продолжительность новогодних праздников.

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