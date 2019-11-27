Читавшая имена погибших при землетрясении министр обороны Албании расплакалась

Министр обороны Албании Олта Джачка во время прочтения имен погибших при землетрясении не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Видео выступления было опубликовано в Facebook.

Она подчеркнула, что это была ее самая тяжелая речь.

«Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан», — сказала Джачка.

После этого министр начала читать имена погибших, но не смогла сдержаться и продолжила читать список через слезы.

Отмечается, что премьер Албании Эди Рама заявила, что все запланированные на День албанского флага мероприятия отменяются. В стране объявлен траур, а в Тиране и Дурресе введены режимы ЧС.

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