Читавшая имена погибших при землетрясении министр обороны Албании расплакалась
Министр обороны Албании Олта Джачка во время прочтения имен погибших при землетрясении не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Видео выступления было опубликовано в Facebook.
Она подчеркнула, что это была ее самая тяжелая речь.
«Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан», — сказала Джачка.
После этого министр начала читать имена погибших, но не смогла сдержаться и продолжила читать список через слезы.
Отмечается, что премьер Албании Эди Рама заявила, что все запланированные на День албанского флага мероприятия отменяются. В стране объявлен траур, а в Тиране и Дурресе введены режимы ЧС.
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