Суд освободил дворника из Подмосковья от выплаты 2 млрд рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отменила решение о взыскании двух миллиардов рублей со случайно подписавшей кредитный договор при приеме на работу дворника из Воскресенска Светланы Бодровой. Решение было опубликовано на сайте Мосгорсуда.

Отмечается, что ранее решение было заочно принято Дорогомиловским районным судом. Заседание прошло без участия ответчиков.

Уточняется, что в 2016 году женщина по невнимательности во время трудоустройства подписала документы, которые сделали ее учредителем фирмы. На нее преступники оформили кредит.

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