Кабмин Украины назначил Монахову уполномоченным по защите госязыка
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Кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, сообщает «112 Украина».
Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Кандидатура была предложена министерством культуры, молодежи и спорта.
Ранее Монахова работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.