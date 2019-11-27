Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек, пострадали 650 человек. Об этом сообщает телеканал Efe.
Как отмечается, восемь человек из 650 раненных находятся в критическом состоянии.
В настоящее время на месте завалов работают албанские спасатели совместно со специалистами из других европейских государств.
Среду, 27 ноября власти Албании объявили днем траура.
Ранее сообщалось о 23 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны.
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