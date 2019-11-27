Сестра погибшей следователя из Сочи рассказала о ее непростых отноешниях с коллегами
Анна Клочкова, сестра 23-летней следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой, которая покончила с собой, рассказала «Газете.Ru», что девушку недолюбливали коллеги с первого дня ее службы в полиции.
По словам сестры погибшей, этакое отношение к ней началось с первого дня работы.
«Она пришла, молодая красивая , все внимание ей. Ходила всегда, как на праздник. Другие даже голову не мыли. Они завидовали, что никому не выдавали ничего, а Машеньке все предоставили: новый компьютер и другое необходимое», — заявила родственница скончавшейся «Газете.Ru».
Она также добавила, что из-за зависти со следователем никто не общался.
23 ноября в сочинском отделе полиции обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.
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