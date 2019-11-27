Только половину елки поставили власти в центре британского города Госпорт

В Великобритании жители города Госпорт в графстве Гэмпшир высмеяли городскую елку, которая представляет собой только нижнюю половину дерева. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что нынешнее рождественское дерево сильно контрастировало с прошлогодним.

Жители назвали его «кустарником» и были возмущены, подчеркнув, что на него в этом году было выделено £25 тыс. ($32 тыс.) из денег налогоплательщиков.

Так, один из жителей города Деб Гамильтон написала в своем аккаунте: «Надеюсь, они заплатили только половину цены!»

«Это жалко», — написала британка Натали Байер.

Однако были и менее негативные комментарии. Так, местная жительница Кейли Столлери пишет: «Это похоже на меня, маленькую-маленькую! Мне очень нравится ... никто не идеален».

Другая британка Лорейн Холл высказала сожаление, что люди комментируют ситуацию, даже не зная правды: «Дерево просто было повреждено при транспортировке и будет заменено».

Позже елку, действительно, заменили.

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