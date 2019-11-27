Трансплантолог Каабак не сможет прооперировать близнецов в НЦЗД

Врач-трансплантолог Михаил Каабак не сможет проводить лечение детей на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru».

27 ноября на встрече с руководством центра Каабаку предложили частичную занятость детского хирурга в центре.

«Место руководителя трансплантологической службы мне предложили занять с января 2020 года. Объяснили это тем, что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания», — пояснил врач «Газете.Ru».

Только накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова по результатом личной встречи с Каабааком поручила директору НЦЗД вернуть на работу трансплантолога.

Как рассказал Каабак, до середины января он не сможет лечить детей в НЦЗД еще и потому, что сейчас отделение закрыто на карантин по ветряной оспе, а затем будет проходить чистка.

«Мы шли на встречу с директором центра с идеей, что уже завтра сможем забрать в НЦЗД Рому Кузнецова, а затем эвакуировать его брата из Южно-Сахалинска», — сказал он.

11-месячные братья-близнецы Кузнецовы одни из пациентов Каабака, которые срочно нуждаются в операции по пересадки почки.

У Каабака были планы начать проводить вакцинацию Роме Кузнецову — это необходимо, чтобы подготовить пациента к трансплантации почки, однако теперь он не сможет это сделать.

Кроме того, врач со своей командой ищет учреждение, в котором сможет провести братьям необходимую трансплантацию.

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