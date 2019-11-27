В Иркутске задержали сторонника ИГ, агитировавшего знакомых уехать в Сирию
В Иркутске задержали гражданина Узбекистана, который призывал своих знакомых вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) и уехать в Сирию воевать на стороне боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным следствия, 26-летний сторонник ИГ вербовал знакомых на протяжении долгого времени. Настаивал на том, что им необходимо уехать в Сирию после боевой подготовки.
В настоящее время террорист задержан. Известно, что он был активным участником банды в Иркутске, которая похищала граждан, занималась вымогательством и сбытом огнестрельного оружия. 9 человек пострадали в результате деятельности банды.
У обвиняемого в ходе обысков обнаружили боеприпасы, а также 4 автомата и 10 пистолетов.
Кроме того, по месту его жительства было найдено большое количество религиозной литературы и флеш-карта с аудиофайлами.
В аудиозаписях содержатся данные об оправдании терроризма и экстремизма.
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