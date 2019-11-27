В результате землетрясения в Албании погибли 23 человека

В Албании выросло число жертв в результате землетрясения, количество погибших возросло до 23 человека. Об этом сообщает Faktor.

По последним данным, пострадали не менее 659 человек.

Предполагается, что под завалами все еще могут находится люди, число жертв может возрасти.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября недалеко от албанской столицы Тираны.

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