Ректор МГУ рассказал, каким должен быть его преемник

Ректор МГУ Виктор Садовничий, возглавляющий вуз с 1992 года, рассказал, каким должен быть его преемник. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Соответствующий вопрос ему задал журналист издания.

По мнению ректора, его преемник «должен быть абсолютно предан МГУ».

«Он не будет жалеть сил, времени, себя. Потому что это трудная работа,» — добавил Садовничий.

При этом по поводу своего будущего на посту ректора он заявил, что еще ничего не решено.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков прояснил судьбу ректора МГУ