Владивосток официально стал столицей Приморского края

Депутаты законодательного собрания Приморского края в окончательном чтении утвердили законопроект, по которому Владивосток получает статус столицы региона. Об этом сообщает сайт краевого парламента.

Отмечается, что теперь Владивосток, который в прошлом году стал центром Дальневосточного федерального округа, теперь официально является столицей Приморья.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик пояснил, что такой статус позволит Владивостоку иметь дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры, предоставит городу возможности для участия в федеральных и международных мероприятиях, а также даст и другие преимущества.

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