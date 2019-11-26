Зеленский пообещал «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с просьбой о помощи в поимке контрабандиста Вадима Альперина. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил, что в ходе специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранительных органов скрылся «некий господин Альперин», один из «крестных отцов» контрабанды на Украину.

Глава государства отметил, что границы страны были перекрыты, и попросил украинцев помочь в поимке преступника.

В качестве награды тому, кто «лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», Зеленский пообещал «ценный подарок» от себя лично.

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