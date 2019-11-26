СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества

Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

По предварительным данным, женщина вызвала скорую, когда ее дети стали жаловаться на плохое самочувствие. До приезда бригады медиков скончался 10-месячный мальчик, других детей госпитализировали. После приезда в больницу умерла еще и девочка.

В настоящее время в реанимации находится мать детей и один выживший ребенок.

Как считает СК, семья могла отравиться неизвестным веществом. По одной из версий, это мог быть угарный газ.

«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии», — добавили в СК.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности двух лиц.