СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой. Об этом сообщает РИА Новости.
По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Ранее стало известно, что 23 ноября в сочинском отделе полиции обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.
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