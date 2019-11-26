СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее стало известно, что 23 ноября в сочинском отделе полиции обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.

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