Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России.

Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей — Тюмень, далее следует Краснодар. А вот Москва заняла пятую строчку.

В десятку лучших городов по качеству жизни также вошли Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Последние позиции получили Махачкала и Улан-Удэ.

Оценивались работы служб в городах, связанных с обслуживанием и ремонтом, состояние общественного транспорта и дорожной полиции, уровень образования, культурной инфраструктуры и другое.

Исследование проводилось в 2019 году. В опросе приняли участие по 600 человек из 78 российских городов с населением более 250 тыс. человек.