Азовское море вернулось в берега после сильного отлива, который произошел на минувших выходных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что отлив произошел из-за сильного ветра. Вода отступила примерно на 100 метров. Это произошло из-за сильного восточного ветра.

«Все вернулось еще вчера до линии привычной. Ветра нет… Я думаю, это не последний раз в этом сезоне…», — пояснили в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

При этом Ростовские экологи уточнили, что такой отлив является стандартным явлением.

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