В Амурской области изъяли 200 килограммов марихуаны

Наркополицейские в Амурской области обнаружили и изъяли более 200 килограммов марихуаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Так, полицейские в районе села Безымянное Бурейского района обнаружили 24 мешка с растительной массой и пологи в 500 м от жилых домов. В ходе исследования выяснилось, что это марихуана.

На месте происшествия был задержан мужчина, который признался, что наркотики принадлежат ему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержанный находится под подпиской о невыезде.