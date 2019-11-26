Пьяный житель Челябинской области ранил ножом двух полицейских

В Челябинской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ножевых ранений двум полицейским. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 25 ноября в городе Озерск. Бывшая жена подозреваемого подала в полицию заявление об угрозе физической расправы со стороны мужчины. После этого, предварительно выпив, он проследил за женщиной и дошел до пункта полиции.

Когда мужчину задержали, он нанес ранения правоохранителям.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по отношению к злоумышленнику по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого и предъявлении ему обвинения.