Стали известны подробности госпитализации осужденного экс-главы Коми

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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном... Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном...
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Стали известны подробности госпитализации осужденного за мошенничество и получение взяток на 11 лет Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что у него нет никаких признаков критических проблем со здоровьем.

Отмечается, что чиновник находится в больнице с пятницы, 22 ноября. В понедельник, 25 ноября, Гайзер должен был вернуться обратно СИЗО «Лефортово».

Адвокат Гайзера Дарья Евменина комментировать госпитализацию отказалась, однако добавила, что «сотрудники «Лефортово» проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

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