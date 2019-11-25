Стали известны подробности госпитализации осужденного экс-главы Коми

Стали известны подробности госпитализации осужденного за мошенничество и получение взяток на 11 лет Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что у него нет никаких признаков критических проблем со здоровьем.

Отмечается, что чиновник находится в больнице с пятницы, 22 ноября. В понедельник, 25 ноября, Гайзер должен был вернуться обратно СИЗО «Лефортово».

Адвокат Гайзера Дарья Евменина комментировать госпитализацию отказалась, однако добавила, что «сотрудники «Лефортово» проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

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