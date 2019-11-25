Скульптура из льда раздавила ребенка на ярмарке в Люксембурге

В Люксембурге во время рождественской ярмарки ледяная скульптура раздавила двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что ледяная фигура, установленная на площади Гийома II, раскололась на части. Одна из глыб упала на ребенка и нанесла ему смертельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов пытались утешить родителей, которые видели гибель ребенка, но не могли ничем помочь.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель принес соболезнования семье.

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