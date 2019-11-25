Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.
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