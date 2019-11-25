Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что общая стоимость изъятого у Маркелова и его супруги имущества составила 2,2 млрд рублей.

Уточняется, что судебное решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано.

Маркелов находится в СИЗО за получение взятки в размере более 235 млн руб. «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». Преступление, по данным следствия, было совершено через третье лицо — главу марийского телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову.

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