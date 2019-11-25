В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом он сказал «Газете.Ru»

Депутат напомнил, что право регулировать время продажи алкоголя отдано российским субъектам, в связи с чем руководство может ограничить его.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт — надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Например, в Якутии есть праздник Ысыах, в который запрещено продавать алкоголь совсем. Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», — подчеркнул Тумусов.

До этого стало известно, что правительство республики Башкортостан хочет запретить продажу алкоголя 3 января, а также ограничить ее первой половиной дня с 4 по 5 января. Ограничения вводятся, так как в эти дни происходят «все основные истории — пожары, пьяные казусы», пояснил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

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