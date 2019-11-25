В Кремле заявили, что смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отреагировал на смерть президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Об этом передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, смерть Вербицкой стала личной утратой для главы государства и для российской науки.

Он рассказал, что Путин и Вербицкая часто общались.

»[Их] связывали с Вербицкой очень добрые отношения», — добавил Песков.

Известие о смерти Вербицкой появилось накануне, 24 ноября.Она была первой женщиной-ректором СПбГУ. С 18 февраля 2008 года являлась президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.