Полиция заинтересовалась видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

В Приморье полиция начала проверку после видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по региону.

До этого в Сети появилось видео, на котором видно, как мальчик счищает снег лопатой с козырька здания, где видит вывеска «Школа №31». Он стоит на покатом козырьке без верхней одежды, сзади его придерживает взрослый.

Утверждается, что действие происходит в городе Уссурийск.

Кадры вызвали возмущение у пользователей сети.

Представитель УМВД сообщила, что полиция изучает видео, в образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Проводится проверка.