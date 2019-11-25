Полиция заинтересовалась видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
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В Приморье полиция начала проверку после видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по региону.
До этого в Сети появилось видео, на котором видно, как мальчик счищает снег лопатой с козырька здания, где видит вывеска «Школа №31». Он стоит на покатом козырьке без верхней одежды, сзади его придерживает взрослый.
Утверждается, что действие происходит в городе Уссурийск.
Кадры вызвали возмущение у пользователей сети.
Представитель УМВД сообщила, что полиция изучает видео, в образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Проводится проверка.