Умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая

Умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, сообщает «Интерфакс».

«Мы подтверждаем эту информацию. Людмила Алексеевна ушла из жизни», — сказал представитель вуза.

Причина смерти женщины не уточняется.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, с 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.

В октябре 2013 года Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования.