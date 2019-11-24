Умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая
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Умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, сообщает «Интерфакс».
«Мы подтверждаем эту информацию. Людмила Алексеевна ушла из жизни», — сказал представитель вуза.
Причина смерти женщины не уточняется.
О дате и месте похорон будет объявлено позднее.
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, с 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.
В октябре 2013 года Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования.