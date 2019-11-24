Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

На Украине полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля уполномоченного по правам ребенка Украины Николая Кулебы, после которой он был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Киевской области.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

В полиции рассказали, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры легковушки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.

Ранее сообщалось, что на перекрестке микроавтобус врезался в легковой автомобиль, в результате чего украинский детский омбудсмен попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В одной машине с Кулебой были его старший сын Тимофей, который сейчас также находится в тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей.

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