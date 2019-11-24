Додон будет общаться с молдаванами в YouTube

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет каждые выходные отвечать на вопросы граждан страны на своем YouTube-канале и в социальных сетях. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

По словам президента, он готов ответить на «житейские» вопросы молдаван.

«На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день», — подчеркнул Додон.

Глава Молдавии отметил, что он всегда открыт для эффективного общения. Новый формат взаимодействия с гражданами не будет сильно отличаться от выездных встреч, однако, по мнению президента, сможет охватить намного больше людей, в том числе и тех, кто проживает за пределами страны.

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