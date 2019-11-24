Данные клиентов банка на Урале нашли на улице

Данные кандидатов на работу «Уральского банка реконструкции и развития» были найдены на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Отмечается, что по данному факту сотрудниками правоохранительных органов инициирована проверка.

Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.

По данным СМИ, среди фотографий и имен в анкетах также содержались личные данные кандидатов. Представители банка заявили, что в финансовой организации также намерены провести свою проверку.