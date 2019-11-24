В Иране из-за протестов арестовали 180 человек
Около 180 человек были арестованы силами внутренней безопасности Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на полицию.
Отмечается, что задержаны были наиболее активные зачинщики беспорядков, прошедших в Иране в минувшие дни. Арестованные обвиняются в привлечении граждан к антигосударственным мероприятиям, а также в нападениях на здания госучреждений, полицейские участки и военные объекты.
По последним данным, задержания нарушителей продолжаются.
Ранее стало известно о проходящих в Иране протестных акциях, вызванных повышением цен на бензин на 50-200%.
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