СМИ: восемь сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также сына предпринимателя и директора его фирмы. Об этом свидетельствуют данные из расследований The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Как известно, отравление случилось в апреле 2015 года. Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. В организме бизнесмена нашли нервно-паралитическое вещество, которое относится к «Новичку».

Отмечается, что сотрудников спецслужб вычислили по данным загранпаспортов. В изданиях отмечают, что их выпускают сериями, и из-за этого номера иногда следуют друг за другом, что позволяет обнаружить похожий порядок цифр.

По данным расследователей, в группу, участвовавших в отравлении, вошли Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Николай Кононихин (Николай Ежов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Данила Степанов (Данила Капралов) и Владимир Попов (Владимир Моисеев).

Сообщается, они были в Болгарии в разное время. Один из них посещал страну после отравления — в мае 2015 года. При этом в тот период времени бизнесмену снова стало плохо.

Причины отравления Гебрева пока не установлены.

Как известно, он экспортирует оружие. Так, в 2008 году бизнесмен отправил оружие в Грузию, когда страна участвовала в войне.

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