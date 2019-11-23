В СК назвали день, когда совершается больше всего врачебных ошибок

Следственный комитет России изучил 143 уголовных дела о врачебных ошибках, сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно подготовленной ведомством статистике, наибольшее количество ошибок (30%) доктора совершают в понедельник. В основном рассматриваемые преступления были совершены хирургами, акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами и руководителями медицинских учреждений.

При этом отмечается, что 73% ошибок были совершены в городских больницах, 27% — в сельских. В основном их причинами становились ненадлежащая диагностика и лечение, нарушения при процедурах и операциях, ошибочный подход к ведению пациента, отказ от его госпитализации, бездействие и ошибки при проведении реанимационных мероприятий.

Данная статистика была направлена главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Министерство здравоохранения России.

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